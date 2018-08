2001. gads: Rīgai 800, Baltija tuvojas NATO, ASV satricina 11. septembra terorakti

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Svinību noslēgumā Rīga piedzīvoja līdz šim ilgāko, vērienīgāko un arī dārgāko uguņošanas šovu

ASV senatoru atbalsts dod cerības Baltijai NATO

Bērziņa valdība kļūst par ilglaicīgāko atjaunotās Latvijas vēsturē

Cīnās ar "mirušām" personām uzņēmumu valdēs

Apsekojot 24 770 Latvijas uzņēmumu neatbrīvotās amatpersonas un nelikvidētos uzņēmumos, atklātas 399 mirušas personas, kas joprojām darbojas 444 uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju amatos. Turklāt daļa no šiem “nelaiķu uzņēmumiem” joprojām uzrāda ekonomiskas aktivitātes.

Par 2000. gadu pārskatu iesnieguši 56 uzņēmumi, kuru kāda no amatpersonām patiesībā ir mirusi, divos gadījumos gada pārskatā kā uzņēmuma vadītājs norādīts nelaiķis, turklāt pārskats iesniegts ar mirušā cilvēka vārdu. Tagad Uzņēmumu reģistrā iekļauto amatpersonu dati automātiski tiks pārbaudīti Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, ko nodrošinās Informācijas tehnoloģu firmas “Lursoft” (apkopo UR datubāzi) izstrādātā datu kontroles sistēma.

Repše apliecina partijas veidošanu, sola lielas reformas

Latvijas Bankas prezidents Einars Repše oficiāli paziņojis, ka veidos jaunu labēji centrisku partiju, un pirmo reizi nosauca savus domubiedrus, starp kuriem ir Latvijā ietekmīgi uzņēmēji un ebreju kopienas līderis. Turklāt Repše neizslēdza iespēju, ka partija finansējumu varētu saņemt arī no Ventspils uzņēmumiem un pilsētas mēra Aivara Lemberga, kurš tiek uzskatīts par ietekmīgu spēlētāju Latvijas politikā.

“Mūsu uzdevums nav noplicināt esošās partijas un piedāvāt tos pašus vēžus citā kulītē,” teica LB līderis. Latvijas Bankas prezidents norāda, ka partija, kuru viņš uzņemtos veidot, būtu labēji centrisks, stabilizējošs spēks un tās pamatprincipi būtu godīgums, profesionalitāte un atklātums, bet pamatvērtības – brīvība un labklājība. “Valsts strādātu cilvēkiem, nevis otrādi. Nodokļi tiktu samazināti, toties kārtīgi iekasēti. Valsts nauda neietu garām valsts kasei. Kontrabandisti un nodokļu nemaksātāji vairs nebūt priviliģētā stāvoklī. Birokrātija un korupcija tiktu izskausta, sākot no augšas. Likumi un dažādas instrukcijas tiktu vienkāršotas un sakārtotas. Valdība pati strādātu godīgi un atklāti un to pašu prasītu arī no citiem,” teikts paziņojumā.

2001. gada 21. decembrī pēc Einara Repšes lūguma Saeima lēma par viņa atbrīvošanu no Latvijas Bankas prezidenta amata. Par jauno LB prezidentu tika ievelēts Ilmārs Rimšēvičs.