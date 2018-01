Organizācija, kas pārstāv Āfrikas valstis, pieprasījusi ASV prezidentam Donaldam Trampam atvainoties par to, ka nosaucis Āfrikas valstis par "sūdu bedrēm,", ziņo ārvalstu raidsabiedrība BBC.

Organizācija Vašingtonā izteikusi, ka ir šokēta un sašutusi, kā arī norādījusi, ka Trampa administrācija pārpratusi Āfrikas iedzīvotājus.

ASV vadītājs minēto piezīmi izteicis ceturtdienas sanāksmē par imigrāciju. Likumdevēji ar Trampu apsprieda divpusēju priekšlikumu, kurā tiktu izvirzīti jauni imigrācijas ierobežojumi, kas no deportācijas aizsargātu simtiem tūkstošu imigrantu, kas nelikumīgi nogādāti ASV kā bērni. Tramps likumdevējiem esot paziņojis, ka vietā, lai pagaidu uzturēšanās atļaujas izsniegtu to valstu, kuras skārušas dabas katastrofas, karš vai epidēmijas, pilsoņiem, ASV būtu jāuzņem migrantus no tādām valstīm kā Norvēģija.

"Kāpēc uz šejieni brauc visi cilvēki no "sūdu bedrēm," atsaucoties uz "Washington Post" publicēto Trampa citātu, ziņo BBC.

Tramps pats noliedzis, ka izmantojis šādu valodu, lai raksturotu Āfrikas iedzīvotājus. Divi republikāņi, kas bija Baltajā namā sanāksmes laikā, arī apgalvo, ka Tramps šādu valodu nav lietojis, taču demokrātu senators Diks Durbins sacīja, ka Tramps vairākas reizes Āfrikas valstis nosaucis par "sūdu bedrēm" un izmantoja "rasistisku" valodu.

Piektdien Tramps sociālajā vietnē "Twitter" paziņoja, ka valoda, kuru viņš izmantoja privātās tikšanās par imigrācijas tiesību aktiem laikā ar likumdevējiem, bijusi "spēcīga", bet noliedza, ka būtu lietojis tādus izteikumus kā "sūdu bedre".

Āfrikas valstis pārstāvošā organizācija paziņojusi, ka šādi izteicieni neievēro cieņu pret daudzveidību. "Ir nopietna vajadzība pēc dialoga starp ASV administrāciju un Āfrikas valstīm," uzsvērusi organizācija.

Pārrobežu Āfrikas valstu organizācija pārstāv 55 valstis visā kontinentā. Tā ir kļuvusi par Āfrikas vienotības organizāciju, kas aizsākās 1960. gadu sākumā notikušajās dekolonizācijas cīņās.