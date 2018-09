ANO aģentūru ziņojumā teikts, ka "bads pasaulē pieaudzis pēdējos trīs gadus, atgriežoties pie līmeņa, kāds bija pirms desmit gadiem.

Šo tendenci ANO aģentūras pirmo reizi pamanīja pagājušajā gadā.

Konflikti, ekonomiskā lejupslīde un klimatu izmaiņu izraisītas katastrofas, piemēram, sausums un plūdi, ir galvenie cēloņi negatīvajai attīstībai, norādīts aģentūru ziņojumā.

Ziņojumā teikts, ka 151 miljonam bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem, jeb 22% no kopējā bērnu skaita šajā vecumā ir kavēta augšana, bet 672 miljoni cilvēku - 13% no pieaugušo kopskaita - cieš no liekā svara.