"Jābūt veidiem, kā atrisināt šo problēmu, nepārvēršot nākamos pāris mēnešus Idlibā par ļaunāko humāno katastrofu ar lielāko zaudēto dzīvību skaitu 21. gadsimtā," žurnālistiem Ženēvā sacīja Lovkoks.

Sīrijas armija ar Krievijas un Irānas atbalstu ir savilkusi spēkus pie Idlibas provinces robežām un acīmredzot gatavojas uzbrukumam lielākajai zonai, ko Sīrijā vēl kontrolē nemiernieki.

Sīrijas vēstnieks ANO Bašars Džaafari piektdien paziņoja, ka Sīrijas valdība ir apņēmusies atgūt kontroli pār Idlibas provinci un "atbrīvot to no terorisma un ārzemju okupācijas", piebilstot, ka Idlibā nav deeskalācijas zonas, jo "bruņotie grupējumi atteicās norobežoties no teroristu grupējumiem".