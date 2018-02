Lai gan ASV Pakistānu joprojām nodrošina ar vērienīgu militāro palīdzību, tā aizvien ciešākas saiknes veido ar Krieviju. Dažu gadu laikā notikušas vairākas krievu militārprsonu vizītes Pakistānas austrumos, kur faktiski vara ir vietējo cilšu rokās, sarīkotas spēku kopīgas mācības, kā arī Pešavarā nozīmēts Krievijas goda konsuls.

Savukārt pirms gada soctīklos tika ziņots par iepriekš neredzētu sadarbības uzlabošanās iezīmi. Uz lielākajiem ceļiem Ziemeļrietumu pierobežas provincē parādījušās ceļazīmes, kurās norādes rakstītas arī krievu valodā. Līdz ar to ceļazīmēs vietām tagad blakus redzamas norādes puštu, urdu, angļu, ķīniešu un krievu valodās.

Attiecību uzlabošanās starp Pakistānu un Krieviju maina reģiona politisko vidi, ņemot vērā, ka PSRS īstenotajā Afganistānas okupācijā no 1979. gada līdz pat 1989. gadam Pakistāna līdzās ASV, Ķīnai un citām reģiona valstīm palīdzēja bruņot modžahedus cīņai pret padomju armiju.

