Šī tikšanās signalizē par ASV un Krievijas iespējamo attiecību uzlabošanos. Tramps un Putins cer, ka tikšanās mazinās spriedzi par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās, kā arī tās agresiju Ukrainā.

"Abu valstu līderi apspriedīs attiecības starp ASV un Krieviju, kā arī virkni nacionālās drošības jautājumu," paziņojumā medijiem komentēja Baltā nama preses sekretāre Sāra Hakabija.

Tramps vēl šorīt savā "Twitter" kontā publicēja paziņojumu ar tekstu: "Krievija turpina apgalvot, ka tai nav nekāda sakara ar iejaukšanos mūsu vēlēšanās. Kur ir Demokrātu partijas Nacionālās komiteja un kāpēc šaubīgais Džeimss Komijs un kaunā kritušie FIB aģenti to neizmeklē? Kāpēc Hilarija/Krievija netiek pētīti? Tik daudz jautājumu, tik daudz neskaidrību!"

Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn't Shady James Comey and the now disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn't Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption!

