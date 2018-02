"Ārvalstu kaujinieku atgriešanās ar migrantu laivām daudzu skatījumā ir pilnīgi reāls risks," sacīja Alfāno, vadot migrācijas un drošības jautājumiem veltītu konferenci, uz kuru ieradušies vairāku Āfrikas valstu, ANO un Eiropas Savienības (ES) pārstāvji. "Mūsu interesēs ir sakaut cilvēku kontrabandas biznesa modeli, kura peļņa tiek izmantota, lai finansētu organizēto noziedzību un, iespējams, - mums par to ir pierādījumi, - terorismu," sacīja Alfāno.

Lielbritānijas laikraksts "The Guardian" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Interpols ir izplatījis sarakstu ar 50 Tunisijas "Daesh" kaujinieku vārdiem, kuri, domājams, ar laivām ieradušies Itālijā. Itālijas Iekšlietu ministrija noliedza laikraksta ziņoto, norādot, ka saņēmusi brīdinājumu no Tunisijas par dažiem iespējamajiem teroristiem, kuri, pēc ierašanās Itālijā, tika nosūtīti atpakaļ uz savām valstīm.

Migrācija un drošība ir vieni no karstāk apspriestajiem jautājumiem pirms 4. martā Itālijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, sevišķi, pēc sestdienas notikumiem Mačeratā, Itālijas vidienē. Jau ziņots, ka sestdien kāds vietējais iedzīvotājs Mačeratā no automašīnas vairākās vietās atklājis uguni uz garāmgājējiem, ievainojot sešus afrikāņu imigrantus – piecus vīriešus un vienu sievieti. Aizdomās turamais policijai sacīja, ka uzbrukumu sarīkojis, uzzinot par kādas gados jaunas itālietes slepkavību, kurā tiek vainots patvēruma meklētājs no Nigērijas.