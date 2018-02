Eiropas Savienība (ES) trešdien atklāja plānus, kas paredz ierobežot Lielbritānijas piekļuvi bloka vienotajam tirgum, ja tā pārejas periodā pēc izstāšanās no ES pārkāps noteikumus.

Pārejas perioda vienošanās projektā arī uzstāts, ka Lielbritānijai jāizvairās no jebkādas rīcības, kura varētu būt "kaitīga" ES interesēm divu gadu ilgā pārejas perioda laikā, kā sākums plānots 2019. gada martā.

Abas puses šonedēļ sāka sarunas par pārejas periodu, kurā Londonai apmaiņā pret netraucētu piekļuvi vienotajam tirgum jāievēro ES tiesību akti, lai arī tai vairs nebūs teikšanas pār lēmumu pieņemšanu. Tomēr ES izstrādātā piecu lappušu projekta zemsvītras piezīmē aicināts nodrošināt iespēju sodīt Lielbritāniju gadījumos, kad vēršanās ES Tiesā aizņemtu pārāk ilgu laiku.

Šādu soda pasākumu vidū varētu būt tarifu vai robežkontroles atjaunošana, lai arī kā ES vienotā tirgus dalībniece Lielbritānija līdz 2020. gada decembrim tiem nav pakļauta. "Izstāšanās līgumam jānodrošina mehānisms, kas ļautu Savienībai apturēt noteiktas priekšrocības, kuras Apvienotā Karaliste gūst no dalības iekšējā tirgū, kad tā uzskatīs, ka lietas nodošana Eiropas Savienības Tiesā pienācīgā laikā nedos nepieciešanos labojumus," norādīts paziņojumā.

Tikmēr "Breksitu" atbalstoši britu likumdevēji aktīvi ķērušies pie šo ES plānu kritizēšanas, norādot, ka ir "pilnīgi aplami" noteikt tarifus britu precēm situācijā, kad abu pušu ekonomikas ir tik cieši saistītas. "Tā ir pazīme par to, cik bailīga ES ir, ja tai jāizsaka tik muļķīgi draudi," britu sabiedriskajai raidorganizācijai BBC paziņoja Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas vadīto konservatīvo parlamenta deputāts Bernards Dženkinss. "Protams, ka mums ārpus ES klāsies diezgan labi, un mēs parādīsim ES kā mazāk veiksmīgu organizāciju," viņš piebilda.

Ietekmīgais konservatīvo deputāts Džeikobs Rīss-Mogs, kurš tiek piesaukts kā iespējams Mejas sāncensis uz partijas līdera amatu, uzsvēra, ka britu valdībai būs "ļoti grūti" piekrist šādiem ES plāniem. "Paldies Dievam, ka mēs izstājamies no organizācijas, kas ieņem tik agresīvu nostāju, kad jūs nedarāt to, kas tiek likts," viņa teikto citēja laikraksts "The Times".

Lielbritānija nav atklājusi, vai pieņems Briseles priekšlikumu, kā arī to, vai valdība ir izstrādājusi ārkārtas plānus gadījumam, ja valstij pārejas periodā tiks bloķēta piekļuve vienotajam tirgum. "Tas ir ES izveidots dokumenta projekts, kas vienkārši atspoguļo viņu uzstādītās direktīvas," aģentūrai AFP norādīja Lielbritānijas "Breksita" lietu ministrijas pārstāvis.

Abas puses cer līdz marta beigām panākt vienošanos par pārejas periodu, lai pēc tam varētu pāriet pie sarunām par ES un Lielbritānijas nākotnes attiecībām, tostarp iespējama tirdzniecības līguma aprisēm. Abas puses decembrī panāca vienošanos par trīs svarīgākajiem "šķiršanās" jautājumiem - tā dēvēto "Breksita" rēķinu, Īrijas robežu ar Ziemeļīriju un ES pilsoņu tiesībām Lielbritānijā.