Somālija paziņojusi, ka pagājušajā nedēļā noslēgtais trīspusējais darījums starp Somālilendas valdību, Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumu "DP World" un Etiopijas valdību nav spēkā, jo pārkāpj konstitūciju un Somālijas vienotības principu. Līgums paredz 19% ostas akciju nodot Etiopijai. Attiecīgi "DP World" saglabā lielākā akcionāra statusu ar 51% daļu, bet Somālilendai paliek 30% akciju.

Starptautiski Somālilenda tiek atzīta par Somālijas autonomu reģionu, bet ne neatkarīgu valsti, kā tās valdība sevi pozicionē.

Etiopija ir viena no lielākajām valstīm pasaulē bez krasta līnijas un līdz ar to bez piekļuves ūdensceļiem. Līdz ar to Berberas osta un infrastruktūras koridora izbūve līdz tai tiek uzskatīta par iespēju ievērojami attīstīt vairāk nekā 100 miljonu cilvēku apdzīvotās valsts tirdzniecības iespējas.

Somālilendas Republika neatkarību pasludināja jau 1991. gada 18. maijā, taču līdz šim to nav atzinusi neviena cita valsts. Par spīti tam faktiski tās valdība no reģiona galvaspilsētas Hargeisas visus šos gadus īsteno leģitīmu pārvaldi pār tās vairāk nekā 3,5 miljoniem iedzīvotāju, uztur diplomātiskās attiecības ar dažādām organizācijām un valstīm, kā arī izdevusi pati savu valūtu - Somālilendas šiliņu.

Lai gan Somālilendu praktiski neietekmē Somālijas dienvidos notiekošā karadarbība, arī tās teritorijas atsevišķos reģionos dominē separātistu kustības, turklāt pastāv ilgstošs robežkonflikts ar tās austrumos esošo Puntlandi, kuras pārvalde pašpasludinājusi sevi par Somālijas autonomo apgabalu. Kopš 2010. gada arī Somālilendas rietumos esošais Avdalas apgabals ir pasludinājis sevi par Somālilendas autonomo apgabalu, apstrīdot jau tā neatzītās valsts suverenitāti.

Savukārt gadiem ilgā pilsoņkara novājinātajai Somālijas valdībai par spīti tās oficiāliem iebildumiem nav reālu līdzekļu, lai ierobežotu tālu ziemeļrietumos esošās Somālilendas patstāvību.