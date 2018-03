Joslā no Ziemeļkarolīnas līdz Menas štatam 1,6 miljoniem klientu tika pārtraukta elektroapgāde.

Vētra apgāza auto piekabes, sacēla viļņus vairāk nekā divstāvu mājas augstumā Masačūsetsas štata piekrastē, un lika ātrāk slēgt skolas un uzņēmumus pirms nedēļas nogales.

Lidmašīnā, kas nolaidās Dalesa lidostā pie Vašingtonas, pasažieri pārcieta briesmīgu šūpošanos. "Tikpat kā visi šajā lidmašīnā izvēmās," rakstīja pilots ziņojumā Nacionālajam meteoroloģiskajam dienestam.

Austrumkrastā vēja stiprums brāzmās pārsniedza 22 metrus sekundē, bet Masačūsetsas štata Keipkodas pussalā tas bija no 36 līdz 40 metriem sekundē.

Ohaio un Ņujorkas štatos uzsniga visma 30 centimetri sniega, un sniegs bija gaidāms arī Masačūsetsas štata Bostonas pilsētā un Rodailendas štatā.

77 gadus vecu sievieti pie viņas mājokļa Baltimoras tuvumā nosita krītošs koka zars. Krītošu koku dēļ gāja bojā vīrietis un sešus gadus vecs zēns Virdžīnijā, 11 gadus vecs zēns Ņujorkas štatā un vīrietis Rodailendā.

Masačūsetsas štata Kvinsijas pilsētā applūda ielas, un policisti glāba cilvēkus no plūdos iekļuvušām automašīnām. Šī štata piekrastes pilsētā Sičuitā augsti viļņi padarīja ceļus neizbraucamus, un vairāk nekā 1800 cilvēku tika evakuēti.

Masačūsetsas gubernators Čārlijs Beikers iesaistīja 200 Nacionālās gvardes locekļus palīdzības sniegšanā cietušajiem.

Aviokompānijas atcēla vairāk nekā 2800 reisus, galvenokārt ziemeļaustrumu štatos. Lagardijas un Kenedija lidostas Ņujorkā gandrīz pilnībā apturēja darbu.

ASV prezidents Donalds Tramps, kurš devās uz sludinātāja Bilija Greiema bērēm Ziemeļkarolīnā, stipra vēja dēļ bija spiests izlidot no Dalesa lidostas, nevis no Mērilendas štatā esošās Endrūsas aviobāzes, kurā bāzējusies prezidenta lidmašīna "Air Force One".

Dzelzceļa kompānija "Amtrak" apturēja satiksmi Ziemeļaustrumu koridorā no Vašingtonas līdz Bostonai. Ņūdžersijas štatā koks uzkrita elektrolīniju vadiem, daļēji apturot satiksmi.

ASV federālā valdība slēdza uz piektdienu visus savus birojus Vašingtonā un tās apkārtnē.