Katalonijas ielās izgājuši tūkstošiem cilvēku. Demonstrācijas notikušas arī citos Katalonijas apgabalos. Protestu akciju jau ceturtdien sāka organizēt radikāli noskaņotā organizācija "Republikas Aizsardzības komitejas" (CDR).

Demonstrētājiem rokās bijuši karogi, kā arī Spānijas Augstākās tiesas tiesneša Pablo Ljarenas un Spānijas karaļa Felipes VI fotoattēli, kurus tie sadedzinājuši. Tāpat protestētāji izklieguši dažādus saukļus un vienojušies kopīgās dziesmās.

Catalan separatists have also gathered in the town of Vic tonight in protest at the Supreme Court decision to jail more leaders on remand. They sang Els Segadors.

Via @Natiadell pic.twitter.com/DQ7rl7hV3b— The Spain Report (@thespainreport) March 23, 2018