Pirmo reizi sešu gadu laikā daļu no pilsētas kanāliem klāj tik biezs ledus, ka spēj izturēt vairāku desmitu cilvēku svaru. Cilvēki gan slido, gan vienkārši pastaigājas pa ledu, aplūkojot pilsētu no cita skatupunkta.

Tiesa, ceturtdien, 1. martā, kad ledus vēl nebija gana biezs, divi slidotāji ielūzuši. Viņus izglābuši garāmgājēji.

More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8

— jim butler (@TheSCAuthority) March 2, 2018