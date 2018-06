21 gadus vecās Razanas Al-Najaras ķermenis tika ietīts Palestīnas karogā, kā arī pārvietots pa Gazas ielām.

Kā ziņo BBC, viņas tēvs nesis blakus asiņaino formastērpu, bet pārējie sērotāji pieprasījuši atriebību.

Medmāsas nošaušanu asi nosodījušas cilvēktiesību organizācijas, kā arī ANO pārstāvji. "Šaut uz medicīnisko personālu ir kara noziegums saskaņā ar Ženēvas konvencijām," teikts Palestīniešu medicīniskās palīdzības biedrības paziņojumā.

Arī ANO sūtnis Tuvajos Austrumos, Nikolajs Mladenovs, tviterī nosodīja notikušo, kā arī izteica līdzjūtību bojā gājušās sievietes tuviniekiem. "Medicīnas darbinieki nav mērķis," savā tvītā pauda Mladenovs.

Medical workers are #NotATarget! My thoughts and prayers go out to the family of #Razan_AlNajjar! #Palestinians in #Gaza have had enough suffering. #Israel needs to calibrate its use of force and Hamas need to prevent incidents at the fence. Escalation only costs more lives.— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) June 2, 2018