"Gandrīz nevienā no lielākajām krīzēm, ko esam pieredzējuši pēdējos desmit gados, - no Sīrijas līdz Ukrainai, no Mjanmas līdz Jemenai - ANO Drošības Padomei nav izdevies pildīt jēgpilnu lomu, jo valstis nav spējušas pacelties pāri savām nacionālajām interesēm un obstruktīvi izmantojušas veto tiesības," viņa norādījusi.

Pēc Grībauskaites teiktā, organizācijas, kas izveidotas, lai atbrīvotu pasauli no masveida iznīcināšanas ieročiem, "nav spējīgas pieveikt diktatorus, kuri izstrādā kodolieročus un vērš ķīmisko bruņojumu pret pilsoņiem".

Lietuvas prezidente kritizējusi arī Pasaules tirdzniecības organizāciju (PTO), ka "pasaules ekonomikas pārmaiņu viļņa priekšā to sāk pārņemt paralīze", bet augošā spriedze globālajā tirdzniecībā "draud pārvilkt svītru tam, kas panākts ilgtspējīgas attīstības un nabadzības mazināšanas jomā".

"Nākas atzīt, ka mūsu institūcijas nav ideālas. Tās var būt birokrātiskas, izšķērdīgas un bezatbildīgas, bet tieši mēs, dalībvalstis, esam tās izveidojušas, tātad mūsu pienākums ir tās pilnveidot un pieskaņot jaunajai realitātei," viņa uzsvērusi.