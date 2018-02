Imperatora Akihito vecākā mazmeita princese Mako atklājusi, ka vēlas padomāt par laulības dzīvi nopietnāk un kārtīgāk tai sagatavoties, tāpēc kopā ar līgavaini nolēmuši savas kāzas atlikt līdz 2020. gadam, vēsta "The Guardian".

Kāzas bija paredzētas 2018. gada rudenī, taču pārceltas uz 2020. gadu, par galveno iemeslu tam minot nepietiekamo sagatavošanās laiku lielajam notikumam.

Jau ziņots, ka princeses Mako līgavainis Kei Komuro pārstāv vienkāršo tautu, jaunais vīrietis strādā juristu birojā. Presē izskanējušas baumas, ka lēmumam kāzas pārcelt ir saistīts ar līgavaiņa Komuro mātes parādiem. Sieviete naudu aizņēmusies no sava bijušā vīra, lai segtu dēla studiju izmaksas. un nu negrasās to atdot.

Karaliskās ģimenes pārstāvji gan skaidro, ka kāzu pārcelšanai ar skandālu presē nav nekāda sakara.

"Mēs sapratām, ka plānošanu bijām pārāk sasteiguši," paziņojumā presei skaidroja princese. Arī princeses Mako vectēvs imperators Akihito lēmumu respektē un atbalsta, viņa skaidro.

Japānas likumi paredz, ka sievietei, ieprecoties zemāka slāņa ģimenē, karaliskā ģimene "jāpamet". Lai segtu kāzu izmaksas un ļautu princesei ar līgavaini nostāties uz kājām pēc izstāšanās no karaliskās ģimenes, pils no kopējā budžeta pieprasījusi 1,4 miljonus ASV dolāru, skaidro "The Guardian".

84 gadus vecais imperators Akihito 2019. gada 30. aprīlī gatavojas atteikties no troņa. Nākamajā dienā tronis tiks nodots kroņprincim Neruhito.