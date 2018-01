Sīrijas pilsoņkaram pieņemoties spēkā, 2012. gada vasarā Sīrijas brūkošā armija kurdu reģionu vienkārši pameta, lai koncentrētu spēkus citos reģionos, tostarp netālu esošajā Alepo frontē. Kontroli Afrīnā pārņēma paši kurdi, gluži kā tas notika arī citos kurdu apdzīvotos reģionos valsts ziemeļaustrumos.

Tas nodrošināja, ka reģionā aktīva karadarbība visus šos gadus tā arī nav notikusi. Turku atbalstītie opozīcijas spēki un Turcijas regulārās armijas daļas vairākkārt uzsākušas aktīvas sadursmes ar kurdiem reģiona austrumos, taču starptautiskā spiediena un kurdu spēku dēļ līdz šim tiem teritoriju nebija izdevies ieņemt. Izmantojot "Daesh" atkāpšanos, kurdi pat paplašināja savas zemes uz austrumiem no Afrīnas robežām, cerot apvienoties ar citām kurdu kontrolētajām teritorijām. To gan Turcija līdz ar operāciju "Eifratas vairogs" izvēršanu nepieļāva.

Patlaban Afrīna ir kurdu politiski militārās organizācijas "Tautas aizsardzības vienību" (YPG) kontrolē. Atšķirībā no kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļaustrumos, kur YPG ir vadošs spēks ASV atbalstītajos "Sīrijas demokrātiskajos spēkos", Afrīna savas ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ tiešu ASV militāro palīdzību nav saņēmusi, un tajā buferzonu pret Tucijas armiju un turku atbalstītajiem opozīcijas grupējumiem līdz šim veidoja Krievijas armijas vienības. Tas gan netraucēja Turciju un tās sabiedrotos reģionu regulāri apšaudīt ar artilēriju.

YPG Afrīnu 2014. gada 29. janvārī pasludināja par de facto autonomiju ar Afrīnas pilsētu kā tās administratīvo centru un par premjeru apstiprināja Hevi Ibrahimu. Kopš 2015. gada Afrīnā darbu uzsāka universitāte, piedāvājot studijas inženierijā, medicīnā, mūzikā, literatūrā un uzņēmējdarbībā.

Ņemot vērā, ka Afrīnai pilsoņkarš līdz šim gāja secen, aptuveni 200 000 cilvēku apdzīvotajā reģionā pēdējo gadu laikā esot ieradušies aptuveni 400 000 bēgļu.

Īsi pirms Turcija izsludināja militāras kampaņas uzsākšanu pret Afrīnas reģionu, Krievijas spēki reģionu pametuši. Kampaņa "Olīvas zars" sākās 20. janvārī ar spēcīgu reģiona pilsētu un ciemu bombardēšanu, kurā esot iznīcināti vismaz 100 mērķi, apgalvo Turcijas puse. Turku izvēlētais operācijas nosaukums arī ir simbolisks, ņemot vērā, ka kurdi par Afrīnas simbolu izsenis izvēlējušies olīvkoku.

Turkish jets struck Cilbirê village in Afrin Canton, 11 civilians are under the rubble. Heyva Sor (Kurdish Red Crescent) in the area for rescue. #TurkishWarCrimes pic.twitter.com/LSInjzxN9I— Gilgo (@agirecudi) January 21, 2018