Kas ir GRU 'Tornis' Himkos, un kādas operācijas piedēvē noslēpumainajam dienestam

Foto: Ekrānuzņēmums no "Google street view"

Ar Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbību tiek saistīti ne vien notikumi Krimā un Ukrainā, bet arī dažādas citas operācijas, tostarp Krievijas iejaukšanās 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās un bijušā GRU aģenta Sergeja Skripaļa saindēšana Lielbritānijā neilgi pirms 2018. gada prezidenta vēlēšanām Krievijā.

GRU vārds pasaules medijos ieguvis tādu draudīguma pieskaņu kā padomu laikos Valsts drošības komiteja (VDK jeb KGB), kuras mantinieks mūsdienu Krievijā ir Federālais drošības dienests (FDD).

12 apsūdzēti virsnieki

Jaunākā publiskā informācija par GRU saistību ar destabilizējošām darbībām pasaulē ir ASV Ģenerālprokuratūras paziņojums, ka 12 GRU darbiniekiem izvirzītas apsūdzības par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās.

Šīs ziņas nāca klajā dažas dienu pirms ASV un Krievijas līderu tikšanās Helsinkos, taču tas netraucēja Baltā nama saimniekam preses konferencē publiski paziņot, ka viņš tic Vladimira Putina teiktajam par to, ka Maskava ASV iekšējos procesos neiejaucas. Tiesa, dienu vēlāk Tramps paziņoja, ka ir pārteicies un tomēr uzticas savas valsts izlūkdienestiem, un vēl pēc dienas atzina, ka pats Putins varētu būt atbildīgs par iejaukšanos ASV politiskajos procesos.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Atgriežoties pie izmeklēšanas, ASV īpašais prokurors Roberts Millers un viņa komanda uzskata, ka 12 apsūdzētie GRU darbinieki nodarbojās ar ASV Demokrātiskās partijas e-pasta serveru uzlaušanu, publicēja nozagtos dokumentus, kā arī nelikumīgi ieguva piekļuvi datiem par ASV vēlētājiem.

Visi 12 apsūdzības dokumentā ar vārdu un uzvārdu identificētie tiek raksturoti kā GRU darbinieki ar dažādām dienesta pakāpēm – leitnanti, virsleitnanti, apakšpulkveži – vai vairumā gadījumā vienkārši kā militārpersonas.

Par viņu darbību netiek daudz atklāts, bet daļa nodarbojusies ar ļaunatūras "X-Agent" testēšanu. Tiek uzskatīts, ka šo programmu izstrādājusi bieži ar Krieviju saistītā hakeru grupa "Fancy Bear".

Dažiem apsūdzētajiem minēti arī tīkla segvārdi, piemēram, Nikolajs Kozačeks bijis "kazaks" un "blablabla123456". Aleksejs Lukaševs izveidojis tīkla identitātes Denu Katenbergu, Julianu Martinovu. Aleksandrs Osadčuks un Aleksejs Potjomkins vadījuši "DC Leaks" un "Guccifer 2.0", caur kuriem izplatīti no Hilarijas Klintones štāba zagtie dokumenti.

Kā tas notika

Saskaņā ar izmeklēšanas versiju apsūdzētie GRU darbinieki uzbrukuši vairāk nekā 300 ar Demokrātiskās partijas Nacionālo komiteju, partiju, Kongresu un vēlēšanu kampaņu saistītu cilvēku datoriem.

Lietotājiem "Google" vārdā izsūtīts paziņojums par drošības pasākumiem, vēstulē ievietojot saiti uz GRU izveidotu lapu. Lai maskētu adresi, izmantots saišu saīsināšanas pakalpojums. 2016. gada martā šādā veidā tika uzlauzts Klintones vēlēšanu štāba vadītāja Džona Podesti dators. Viņa pastkastītē atradās vairāk nekā 50 tūkstoši vēstuļu.

Lai izplatītu zagtos dokumentus, GRU aģenti izlikušies par rumāņu hakeri "Guccifer 2.0"

2016. gada aprīlī apsūdzētie ieveidojuši e-pasta adresi, kura ar vienu burtu atšķīrās no kāda kampaņas dalībnieka pastkastītes adreses. No tās vairāk nekā 30 štāba darbiniekiem izsūtīta vēstule ar saiti uz tabulu, kurā it kā apskatāmi Klintones reitingi. Patiesībā saite atkal noveda uz GRU izveidotu vietni.

2016. gadā no aprīļa līdz jūnijam apsūdzētie instalējuši spiegošanas programmu "X-Agent" vismaz 10 datoros, kas pieslēgti Demokrātiskās partijas komitejas tīklam. Programma ierakstījusi, kuri taustiņi tiek spiesti, un fiksējusi ekrānuzņēmumus. Dati nosūtīti uz GRU iznomātu serveri Arizonā.

Iegūtās paroles ļāvušas uzlauzt vismaz 33 Demokrātiskās partijas Nacionālās komitejas tīklam pieslēgtus datorus.

Uzlauztajos datoros meklēti dokumenti, kuros pieminēta Hilarija Klintone, Donalds Tramps un republikāņu kandidāts Teds Krūzs. Tāpat atvērtas mapītes un piesavināta informācija par 2012. gada uzbrukumu ASV vēstniecībai Bengāzī. Klintone tajā laikā bija ASV valsts sekretāre un liecināja par šo lietu Kongresā. Tāpat Krievijas izlūki ieguvuši partijas finanšu dokumentus.

Lai izplatītu zagtos dokumentus, GRU aģenti izlikušies par rumāņu hakeri "Guccifer 2.0". 2016. gadā, kad "Guccifer 2.0" tika apsūdzēts, ka zem tā vārda slēpjas Krievijas specdienesti, no Krievijas armijas daļas Nr. 74455 servera saņemti meklēšanas pieprasījumi par dažādu angļu valodas frāžu pareizrakstību. Pēc divām stundām šīs pašas frāzes parādījās "Guccifer 2.0" paziņojumā, kurā "hakers" kategoriski noliedza saistību ar Krieviju, apgalvo amerikāņu izmeklētāji.

2016. gada jūnijā apsūdzētie arī izveidojuši vietni "DC Leaks", kurā publicēta daļa nozagtās sarakstes. Tās izplatīšanai izveidoti konti "Facebook" un citos sociālajos tīklos. Nozagtie dati nodoti arī kādai trešajai pusei, kas apsūdzībā norādīta kā "Organizācija 1". Medijos tiek pieļauts, ka tas ir projekts "WikiLeaks".

Divus no GRU darbiniekiem apsūdz arī vēlēšanu komisijas vietnes uzlaušanā un aptuveni pusmiljona vēlētāju datu zādzībā. Tāpat uzlauzta kompānijas, kura izstrādā programmatūru vēlētāju datu pārbaudei, vietne.

GRU "Tornis" un "Antimaidana" dibinātājs

Starp vietām, no kurām veikta GRU operācija, ASV apsūdzības dokumentā tiek minēta armijas daļa Nr. 74455, kas atrodoties Himkos Kirova ielā 22. Šī GRU ēka Maskavas apgabala lielākajā pilsētā tiek saukta par "Torni", norādīts amerikāņu apsūdzībā.

Iepriekš šo ēku neviens nebija saistījis ar GRU un armijas daļu Nr. 74455, uz kuru dokumentos "Radio Svoboda" žurnālistu pētījumā izdevās atrast tiešas norādes tikai par divām citām adresēm Maskavā.

Minētajā adresē Himkos esošo ēku "Radio Svoboda" identificēja kā biznesa centru "Novators", kas biroju īres vietnēs tiek dēvēts arī par "Rota-Torni".

Šī ēka celta vairākus gadus un nodota ekspluatācijā 2015. gadā. Īpašums piederēja "Rota Development" holdingam, kura īpašnieks ir Dmitrijs Sabļins.

Sabļins ir Krievijas Valsts domes deputāts, bijušais Federācijas padomes loceklis un Krievijas sabiedriskās organizācijas "Kaujas brālība" ("Боевое братство") priekšsēdētāja Borisa Gromova (bijušais Piemaskavas gubernators) pirmais vietnieks.

2015. gadā Sabļins kopā ar prokremliskā motociklistu kluba "Nakts vilki" līderi Aleskandru Zaldostanovu jeb Ķirurgu bija starp kustības "Antimaidans" dibinātājiem.

"Antimaidans", kas tika veidots kā pretstats Ukrainā notikušajiem protestiem pret Maskavai draudzīgā prezidenta Viktora Janukoviča valdību, par savu mērķi postulēja "nepieļaut "krāsainās revolūcijas", ielu nekārtības, haosu un anarhiju. Kustībai pievienojās arī "Kaujas brālība", kā arī virkne militāro un kazaku organizāciju.

2016. gadā Sabļins biznesa centra ēku pārdevis Aizsardzības ministrijas uzņēmumam "Oboronstroi". Internetā atrodami sludinājumi, ka "Oboronstroi" meklē cilvēkus darbam "20 stāvu viesnīcas administratīvajā kompleksā" Kirova ielā Himkos. Tika pieprasīti apkopēji, santehniķi un uzkopšanas tehnikas vadītāji.

Kā noskaidroja "Radio Svoboda", tagad biroju centra "Novators" oficiālais nosaukums ir "Ikdienas aktivitāšu vadības centrs". Krievijas armijas Ģenerālštāba vadītājs Valērijs Gerasimovs 2014. gadā skaidroja, ka šādi centri tiek veidoti "militāro vadības orgānu darbības operatīvai koordinācijai", skaidro portāls "Meduza".

"Viņu tur nav" un operācija "Melnkalne"

GRU presē tiek dēvēts par "slēgtāko specdienestu pasaulē", "Kremļa akvāriju", "slepenajiem Putina aģentiem", un dienestam pamatoti un nepamatoti piedēvē dažnedažādas darbības, līdz pat Irānas kodolprogrammai un Ziemeļkorejas raķešu izmēģinājumiem.

Nav līdz galam zināms, kas no visa GRU piedēvētā un cik lielā mērā atbilst patiesībai, bet portāls "Currenttime" uzskaita trīs pašas skaļākās lietas, kas tiek saistītas ar slepenā dienesta darbību.

Operācija "Melnkalne". 2016. gada oktobrī īsi pirms Melnkalnes iestāšanās NATO Melnkalnes varasiestādes paziņoja, ka ir izjaukušas nupat notikušo vēlēšanu dienā ieplānotu valsts apvērsuma mēģinājumu un prorietumnieciskā premjera Milo Džukanoviča slepkavību. Sazvērnieki tādā veidā gribējuši atcelt visas vienošanās ar NATO.

Apvērsuma plānošanā Melnkalnes varasiestādes apsūdzēja Krievijas militārās izlūkošanas virsniekus. Kā plāna kurators tika nosaukts GRU darbinieks Eduards Širokovs, zināms arī kā Šišmakovs.

Viens no Melnkalnes varasiestāžu meklētajiem sazvērniekiem jau pēc plāna atmaskošanas pamanīts Belgradā līdzās Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam (attēlā pirmais no kreisās).

Foto: AP/Scanpix/LETA

Nezināmais Oļegs Ivanovičs. Noslēpumainā ģenerāļa Oļega Ivanoviča vārds medijos parādījās šogad maijā. Oļegs Ivanovičs esot tikai segvārds, īstajā vārdā – Oļegs Ivaņnikovs, kaujas segvārds – Orions.

Kā apgalvo izmeklēšanas grupa "Bellingcat" un izdevums "Insider", viņa vārds saistāms ar pasažieru lidmašīnu notriekušā raķešu kompleksa "Buk" transportēšanu no Krievijas uz Ukrainu. Minētā persona arī bijusi atbildīga par Krievijas militārās palīdzības separātistiem koordināciju, kā arī devusi rīkojumus Dmitrijam Utkinam – privātās militārās kompānijas "Vagner" vadītājam.

"Viņu tur nav". Ar Ukrainas austrumos notiekošo karu GRU darbība tiek saistīta jau no konflikta pirmajām dienām. Krievijas Ģenerālštāba parastā atbilde, noliedzot savu saistību ar kaimiņvalstī notiekošo, ir: "Viņu tur nav."

Foto: AP/Scanpix/LETA

Tiesa, Ukrainas puse norāda uz pretējo. Viens spilgts piemērs ir 2015. gadā pie Luhanskas apgabala Ščastjes pilsētas Ukrainas spēku gūstā saņemtie Jevgēņijs Jerofejevs un Aleksandrs Aleksandrovs.

Ukrainas Drošības dienests viņus identificēja kā GRU 3. atsevišķās speciālo uzdevumu brigādes virsniekus. Abiem Ukrainā piesprieda 14 gadu cietumsodu. Tiesas procesa laikā Krievijas Ģenerālštābs nenoliedza aizturēšanas faktu, bet apgalvoja, ka abi nav aktīvajā dienestā, lai gan iepriekš patiešām dienējuši kādā bruņoto spēku struktūrā.

Jerofejevs un Aleksandrovs tika apmainīti pret Krievijā sagūstīto piloti Nadeždu Savčenko.