Šonedēļ spridzekļi atklāti 13 sūtījumos, kas adresēti ASV bijušajam prezidentam Barakam Obamam, bijušajai prezidenta amata kandidātei un valsts sekretārei Hilarijai Klintonei, bijušajam viceprezidentam Džo Baidenam, Ņūdžersijas senatoram Korijam Bukeram, aktierim Robertam De Niro, bijušajam ASV nacionālās izlūkošanas direktoram Džeimsam Kleperam, kā arī telekanālam CNN.

Vēstuļbumbas izsūtītas divas nedēļas pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Par to efektivitāti līdz šim izskanējušas pretrunīgas versijas, bet noskaidrots, ka to izgatavošanā apsūdzētais 56 gadus vecais Floridas štata iedzīvotājs Sajoks strādājis automašīnu rezerves daļu veikalā, un neesot zināms, ka viņš būtu guvis izglītību vai darba pieredzi sprāgstvielu izgatavošanā.

ASV mediji kopš Sajoka vārda oficiālas izziņošanas paguvuši noskaidrot dažādus faktus par Trampa kritiķu nīdēju:

Lai gan Sajoks aizturēts veikalā Floridas štata Planteišenā, un vīrietis dzīvojis netālu esošajā Avenčurā, kas ir Maiami piepilsēta, iespējamais vēstuļbumbu sūtītājs dzimis Ņujorkas štatā. Tomēr Floridā viņš dzīvo jau ilgstoši, par ko liecina fakts, ka viņš šajā štatā ir reģistrēts republikāņu vēlētājs, kā arī pieķerts citos mazākos noziegumos jau kopš tūkstošgades sākuma.

Tūlīt pēc Sajoka aizturēšanas drošības dienesti pārmeklēja arī viņa automašīnu, kuru drīz pēc tam pārklāja ar zilu pārsegu un aizveda. Tomēr likumsargu rosīšanos nofilmēja kāds televīzijas kanāls, kas ļāva piefiksēt auto izskatu.

Drīz internetā vairāki cilvēki publicēja bildes ar to, jo iepriekš bija Sajoka auto nobildējuši tā izskata dēļ. Aizdomās turamajam piederošā baltā busiņa sānu un aizmugurējie logi bija noklāti uzlīmēm, kurās izteikts atbalsts prezidentam Trampam, kā arī uzbrukts viņa priekšvēlēšanu cīņu konkurentei Hilarijai Klintonei un priekšgājējam Barakam Obamam.

@CBSMiami I have some pictures of this van I saw him at a stoplight one day and thought is was very strange. pic.twitter.com/VWUwznJK8k— Mahmud mohamed (@thereal_mo01) October 26, 2018