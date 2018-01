Pompeo arī pauž pārliecību, ka sagaidāmi Krievijas mēģinājumi iejaukties 2018. gada ASV Kongresa starpvēlēšanās.

Ņemot vērā Ķīnas ekonomikas apmērus, tās iespējas ietekmēt pasauli ir lielākas, nekā Krievijai, skaidro Pompeo.

"Padomājiet par abu ekonomiku mērogiem. Ķīniešiem ir daudz lielāks pēdas nospiedums, lai izpildītu misiju, ko veic Krievija," stāsta CIP vadītājs.

Ir vērojami mēģinājumi nozagt ASV informāciju, iefiltrēt valstī spiegus – cilvēkus, kas strādā Ķīnas valdības labā pret ASV, skaidro Pompeo.

"Mēs redzam to mūsu skolās. Mēs redzam to mūsu slimnīcās un medicīnas sistēmā. Mēs redzam to korporatīvajā Amerikā. Tā notiek arī citās pasaules daļās, tostarp Eiropā un Lielbritānijā," viņš stāsta.