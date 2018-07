Irānas prezidents Hasans Ruhani paziņoja, ka 2015. gada kodollīguma saglabāšana būs atkarīga no Eiropas , raksta aģentūra "Reuters".

Šī gada maijā ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par ASV izstāšanos no vienošanās, kas paredzēja Irānas kodolprogrammas ierobežošanu apmaiņā pret sankciju atcelšanu. Irāna kopā ar pārējām valstīm, kas parakstīja vienošanos – Krieviju, Ķīnu, Franciju, Lielbritāniju un Vāciju – ir centušās atrast veidus, kā panākt, ka vienošanās paliek spēkā arī bez ASV dalības.

Teherāna ASV lēmumu izstāties no kodollīguma ir nosaukusi par nelikumīgu. "Pēc ASV nelikumīgās izstāšanās no kodollīguma, viss ir Eiropas rokās, " norādīja Ruhani. Tāpat Irānas prezidents skaidroja, ka Teherāna nekad nav mēģinājusi palielināt saspīlējumu reģionā, bet piebilda, ka tā neatteiksies no savām tiesībām eksportēt naftu, vēsta aģentūra "Reuters".

Šonedēļ Donalds Tramps izteicās, ka būtu gatavs tikties ar Irānas prezidentu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un norādīja, ka šāda tikšanās varētu notikt arī bez priekšnosacījumiem.