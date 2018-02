Kosmosa kuģa "Progress" palaišana no Baikonuras kosmodroma Kazahstānā tika atcelta mazāk kā minūti pirms plānotā starta.

Kādēļ lidojums atcelts, pagaidām nav zināms.

Kravas kuģim bija jānogādā SKS degviela, pārtika un citas preces.

SKS pašreiz atrodas pieci astronauti - divi no Krievijas, divi no ASV un viens no Japānas.