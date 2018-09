Šogad plašu rezonansi izraisījušās Krievijas un Argentīnas kokaīna lietas galvenais aizdomās turētais Andrejs Kovaļčuks pērn nolīdzis lidmašīnu "Cessna 750", ar kuru veikts lidojums no Buenosairesas uz Rīgu, vēsta Prāgā bāzētais telekanāls "Nastojaščeje vremja".

Viens no lidmašīnas pasažieriem bijis Latvijas iedzīvotājs Gatis Luža, kurš lidojuma gaitā uzņemtos attēlus publicējis tīmeklī. Sarunā ar telekanālu Luža nenoliedza, ka bijis lidmašīnā, tomēr par brauciena apstākļiem bija izvairīgs.

Telekanāls, kas tapis kā raidorganizāciju "Amerikas Balss" un radio "Brīvība" kopprojekts, vēsta, ka lidmašīna "Cessna 750" ar borta numuru "OE-HUB" esot reģistrēta Latvijā, tomēr Latvijas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā informācija par šādu gaisa kuģi nav atrodama.

Saskaņā ar Latvijas Civilās aviācijas aģentūras interneta mājaslapā pieejamo informāciju, 2018. gada 16. jūlijā Latvijā nebija reģistrēta neviena civilās aviācijas lidmašīna "Cessna 750". Publiski pieejamā informācija arī liecina, ka Latvijā reģistrēto civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas numuri sākas ar burtiem "YL", taču ar burtiem "OE" sākas Austrijā reģistrēto gaisa kuģu numuri.

Kā pastāstījis avots, kas ir tuvs vienam no šīs lietas figurantiem, lidmašīna 2017. gadā no 16. līdz 19. oktobrim veikusi lidojumu no Spānijas uz Argentīnu un tad uz Latviju, ceļā nosēžoties vairākās lidostās.

Šis reiss minēts kā Krievijas krimināllietas materiālos, tā tiesai Argentīnā iesniegtajos policijas dokumentos.

Lidmašīnas maršruts bijis Palma (Spānija), Fortaleza (Brazīlija), Buenosairesa (Argentīna), atkal Fortaleza, Agādīra (Maroka) un Rīga (Latvija).

Tiesa gan, šajā reizē Kovaļčukam "izglābt" 12 koferus ar kokaīnu, kas glabāti Krievijas vēstniecības skolā Buenosairesā, neizdevies. Tobrīd Argentīnas varasiestādes jau zinājušas par koferu saturu, bet likumsargi sākuši īstenot savu operāciju.

Krievijas Federālais Drošības dienests nolēmis, ka nogādāt kravu ar šo lidmašīnu ir pārāk riskanti, liecinājis vēstniecības saimniecības daļas vadītājs Igors Rogovs.

Viņš pats tad esot nosūtīts komandējumā, bet citi vēstniecības darbinieki Kovaļčukam teikuši, ka koferus viņam atdot nevar.

Rogova priekštecis vēstniecības saimniecības vadītāja amatā Ali Abjanovs ir aizturēts "kokaīna lietā".

Rogovs liecinājis, ka privātajā lidmašīnā esot Argentīnā ieradies Ištamirs Hudžanovs, kurš vēlāk tika aizturēts Krievijā saistībā ar "kokaīna lietu". Lidmašīnā bijuši arī divi Latvijas pilsoņi un viens cilvēks ar Latvijas nepilsoņa pasi.

Telekanāls noskaidrojis, ka viens no lidmašīnas pasažieriem bijis 36 gadus vecais Gatis Luža. Viņš tīmeklī publicējis fotoatskaiti par ceļojumu uz Argentīnu.

Tajā iekļautas fotogrāfijas, kurā lidmašīna redzama kā no ārpuses, tā arī salonā.

Luža telekanālam nenoliedza, ka bijis šajā lidmašīnā. Viņš apgalvoja, ka neko nav zinājis par narkotikām.

Vaicāts par ceļojuma mērķi, Luža sacīja, ka vienkārši lidojis pa pasauli. Uz jautājumu, kas apmaksājis lidojumu, viņš nespēja atbildēt.

"Neatceros, daudz dzēru," sacīja Luža, atbildot uz jautājumu, kā nokļuvis lidmašīnā un kas viņu uzaicinājis.

2016. gada decembrī sāktās Argentīnas un Krievijas likumsargu operācijas gaitā tika izjaukts mēģinājums izvest no Argentīnas kokaīnu, kas glabāts Krievijas vēstniecības teritorijā Buenosairesā. Operācija tika sākta, kad Krievijas vēstniecības skolā tika atrasti 12 koferi ar 389 kilogramiem kokaīna.

Argentīnas policija kokaīna vietā koferos ielikusi miltus, kas vēlāk nogādāti Maskavā kā diplomātiskā bagāža. Atbilstoši Krievijas medija RBC ziņām, koferi ar miltiem, kas bija ielikti narkotiku vietā, nogādāti Maskavā ar riesu 2017. gada decembrī. Mēģinot saņemt sūtījumu Krievijas Ārlietu ministrijas noliktavā, aizturēti Ištimirs Hudžamovs un Vladimirs Kalmikovs. Tajā pat dienā Maskavā aizturēts Ali Abjanovs.

Telekanāls "Nastojaščeje vremja" jau iepriekš ziņojis par kontrabandas preču transportēšanu no Latvijas uz Krieviju ar mikroautobusiem.

Tajos vestas preces, kas piederējušas Kovaļčuka māsas firmai. Precēm bijuši dokumenti, kas liecina par to saistību ar Krievijas vēstniecību Vācijā un Krievijas diplomātiem.

Telekanāls lūdzis Latvijas varasiestādes sniegt informāciju par to, cik bieži Kovaļčuka radinieki veduši kravas no Latvijas uz Krieviju. Policijā medijam paskaidroja, ka tā ir ar likumu aizsargāta privāta informācija.

Kovaļčuks tika aizturēts martā Vācijā, bet jūlijā izdots Krievijai.