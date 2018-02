Bijusī Baltā nama praktikante Monika Levinska kustības #MeToo iespaidā no jauna izvērtējusi savu dēku ar bijušo ASV prezidentu Bilu Klintonu un tagad atzīst, ka tā bija "smaga varas ļaunprātīga izmantošana".

Dēka starp 22 gadus veco Levinsku un par viņu 27 gadus vecāko Klintonu 1998.gadā noveda pie prezidenta impīčmenta procedūras.

Tagad 44 gadus vecā Levinska esejā žurnāla "Vanity Fair" marta numurā raksta, ka ir sākusi izvērtēt sekas, kādas bija "varas atšķirībai, kas bija milzīga" viņas un prezidenta starpā. "Es sāku uzskatīt, ka šādos apstākļos ideja par labprātīgām attiecībām ir apšaubāma, jo atšķirības varā un iespējās to ļaunprātīgi izmantot pastāv pat tad, kad dzimumattiecības ir labprātīgas," viņa skaidro.

Levinska norāda, ka tas nav bijis seksuāla rakstura uzbrukums, tās bija dzimumattiecības ar priekšnieku - gados vecāku, ietekmīgu vīrieti, kuram bija "pietiekama dzīves pieredze, lai zinātu labāk". Viņa gan atzīst, ka nekas no tā, ko viņa minējusi, neatbrīvo viņu no savas atbildības daļas.

Kustība #MeToo devusi viņai zināmu mierinājumu. Viena no kustības līderēm Levinskai teikusi - viņai ir žēl, ka Levinska savulaik pamesta viena un izstumta no sabiedrības. Levinska cildina kustību, jo tā sniegusi "drošību, ko rada solidaritāte". Viņa atzina, ka izjūt bijību pret to sieviešu drosmi, kas konfrontējušas varmākas un pieprasījušas pārmaiņas.