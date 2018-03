66 gadus vecais Skripaļs un viņa 33 gadus vecā meita Jūlija aizvien kritiskā stāvoklī atrodas slimnīcā pēc tam, kad svētdien, 4. martā, sabruka uz soliņa pie tirdzniecības centra Solsberi, ziņo BBC.

Ar lietu šobrīd strādā terorisma apkarošanas vienība, lai atrastu nervus paralizējošās vielas izcelsmi.

Policists, kurš abus upurus atrada, arī atrodas slimnīcā intensīvās terapijas nodaļā. Viņa stāvoklis šobrīd ir stabils, un viņš ir pie samaņas, medijiem apstiprinājis Viltšīras policijas galvenais konstebls.

Vēršoties pie Parlamenta apakšpalātas Kopienu palātas, iekšlietu ministre šo incidentu nodēvējusi par "iespējami nežēlīgāko publiskas slepkavības mēģinājumu".

Rada arīdzan sacījusi, ka tas ir "briesmīgs noziegums", piebilstot, ka valdība "bez vilcināšanās rīkosies, kad fakti kļūs skaidrāki".

Viņa atteikusies spekulēt par to, vai uzbrukumā varētu būt iesaistīta Krievija, sakot, ka policijas izmeklēšanai jābūt balstītai faktos, nevis baumās. Vainīgie tiks saukti pie atbildības, lai "kas viņi arī būtu".

Iepriekš viņa sacīja, ka saindēšanā izmantotā viela ir "ļoti reta". Policija atklāj, ka valdības zinātnieki ir identificējuši uzbrukumā pielietoto nervus paralizējošo vielu, taču šajā izmeklēšanas stadijā to publiski neatklās.

Reaģējot uz iekšlietu ministres runu, Krievijas vēstniecība Lielbritānijā savā "Twitter" kontā ierakstīja: "Kad Lielbritānijā nomira Boriss Berezovskis un Aleksandrs Perepiļičnijs, medijos bija ļoti daudz spekulāciju. Visi slēdzieni bija slepeni, un Krievija netika nodrošināta ar informāciju. Tas pats notiek tagad ar MI6 aģenta Sergeja Skripaļa saindēšanu. "

MFA: when Boris Berezovsky and Alexander Perepilichny died in Britain, there was a lot of speculation in the media, then all the conclusions were classified, and no data provided to Russia. Same happening now, with MI6 agent Sergei Skripal poisoning pic.twitter.com/x7cdTQRpZQ

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 8, 2018