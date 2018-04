Par to ziņu aģentūru BNS informējis LRTK priekšsēdētājs Edmunds Vaitekūns.

Kā ziņots, februāra vidū LRTK uz vienu gadu noteica retranslētājiem aizliegumu rādīt "RTR Planeta" pārraides, norādot, ka pēdējā gada laikā konstatēti trīs gadījumi, kad šā telekanāla raidījumos notikusi kūdīšana uz naidu un karu. Retranslācijas bija jāaptur līdz 23. februārim, taču konstatēts, ka "Init" šo prasību nebija izpildījis vēl 1. martā, bet translējis citu šīs programmas versiju ar krievu nosaukumu "Rossija RTR".

Likums par sabiedrības informēšanu ļauj LRTK noteikt retranslētājiem naudassodu līdz 3% no to gada apgrozījuma, bet gadījumos, ja to nav iespējams aprēķināt,- līdz simttūkstoš eiro. Kā uzsvēris Vaitekūns, šis ir pirmais gadījums, kad Lietuvas retranslētājs nav izpildījis komisijas rīkojumu.

Komisija norāda, ka programmai "RTR Planeta" ir citas versijas, kas arī ir aizliegtas, - "Rossija RTR" un tā paša nosaukuma programma krievu valodas rakstībā. Tikmēr "Init" direktors Pauļus Živatkausks paudis viedokli, ka tās translētā versija un "RTR Planeta" ir divas atšķirīgas programmas, jo "RTR Planeta" reģistrēta Zviedrijā, bet "Rossija RTR" - Krievijā. Viņš paziņojis, ka "Init" komisijas lēmumu pārsūdzēs.

"Init" apgrozījumu Živatkausks ziņu aģentūrai BNS nav atklājis, bet norādījis, ka maksimālais naudassods, ko kompānijai saskaņā ar likumu varēja noteikt komisija, ir 300 000 eiro. Pēc viņa teiktā, kanāla versija "Rossija RTR" ir kodēta, un LRTK nav redzējusi, kas tiek rādīts ēterā. "Mēs neuzskatām, ka būtu pelnījuši jebkādu sodu, un centīsimies tiesas ceļā pierādīt, ka naudassods piespriests nelikumīgi," paziņojis "Init" vadītājs. Telekanāla "RTR Planeta" retranslācijas Lietuvā par kara un naida kurināšanu aizliegtas jau divas reizes - 2015. un 2016. gadā.