Atklājot savu "Be Best" kampaņu, Trampa norādīja, ka tās mērķis ir veselīga dzīvesveida un sociālo mediju pozitīvu izmantošanas veicināšana.

Trampas izdotais buklets ir ļoti līdzīgs tam pašam, ko reiz izdevusi Obamas administrācija.Kā ziņo medijs, pat teksti un grafikas bukletam "Be Best" ir identiskas tām, kas bijušas iepriekšējā izdevumā.

Arī vairāki sociālo tīklu lietotāji ir norādījuši uz pārlieku lielo līdzību starp abiem bukletiem.

Fun fact: The White House trumpets "Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt

Except for a couple of other minor changes, this page is literally the only section that's partially revised. (New one on the left, old one on the right) pic.twitter.com/UJGNzznhcz