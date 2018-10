Krievu aģenti autostāvvietā pie viesnīcas, kas atrodas blakus OPCW mītnei Hāgā, bija novietojuši ar elektronisko aparatūru piekrautu automašīnu nolūkā uzlauzt ķīmisko ieroču starptautiskās kontroles organizācijas datorsistēmu, preses konferencē pavēstīja aizsardzības ministre Anka Beilevelda. Ministre uzsvēra, ka Nīderlandes valdība uzskata šo gadījumu par ļoti uztraucošu.

Nīderlandes premjerministrs Marks Rute un Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja pārmeta Krievijai globālo vērtību un noteikumu necienīšanu, mēģinot īstenot kiberuzbrukumu tādām starptautiskām institūcijām kā OPCW, kas cenšas atbrīvot pasauli no ķīmiskajiem ieročiem.

Vienam no četriem izraidītajiem piederošais klēpjdators bijis saistīts ar Brazīliju, Šveici un Malaiziju, un ar to veiktās darbības Malaizijā bija saistītas ar malaiziešu pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumukrainas 2014. gadā, piebilda ministre.

Viņa norādīja, ka Nīderlande krievu aģentus notvērusi operācijā, kas īstenota ar Lielbritānijas palīdzību. Beilevelda atzina, ka parasti Nīderlande neziņo atklātībā par šāda veida operācijām, taču šoreiz izšķīrusies publiski identificēt krievu aģentus, kas ir Krievijas armijas izlūkošanas pārvaldes jeb GRU virsnieki.

Aprīlī, kad šis incidents notika, OPCW izmeklēja Lielbritānijā notikušo uzbrukumu ar nervus paralizējošo vielu "Novičok" bijušajam Krievijas dubultaģentam Sergejam Skripaļam un viņa meitai Jūlijai. Nīderlandes amatpersonas norādīja, ka nav zināms, vai plānotais kiberuzbrukums bijis saistīts ar Skripaļa lietu.

Nīderlandes Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (MIVD) vadītājs Onno Eihelsheims preses konferencē atklāja, ka krievu aģenti 4. aprīlī no Maskavas ielidoja Amsterdamas Shipholas lidostā ar Krievijas diplomātiskajām pasēm, un amatpersona no Krievijas vēstniecības pavadīja viņus uz Hāgu.

11. aprīlī aģenti noīrēja automašīnu "Citroen C3" un izlūkoja apkārtni ap OPCW ēku. Tikmēr viņus visu laiku novēroja Nīderlandes izlūkdienests. Aģenti apmetās viesnīcā "Marriott Hotel" netālu no OPCW mītnes un uzņēma fotogrāfijas, kurā redzams, kā viņi novieto automašīnu blakus viesnīcai. Automašīnā atradās elektroniskais aprīkojumus, ar ko īstenot kiberuzbrukumu OPCW datorsistēmai.

MIVD vadītājs sacīja, ka krievu aģenti Maskavā ar taksometru braukuši no GRU bāzes uz lidostu, un viņu mobilie telefoni lietoti Maskavā netālu no GRU bāzes. Dodoties prom no Hāgas, aģenti savāca visus savus atkritumus no viesnīcas numura, lai slēptu savas pēdas. "Viņi noteikti neatradās šeit brīvdienās," piebilda Eihelsheims.

Lielbritānija un Austrālija šonedēļ vainoja GRU vairākos no plašākajiem kiberuzbrukumiem, kas notikuši pēdējos gados, tostarp uzbrukumā ASV Demokrātu Nacionālajai komitejai pirms prezidenta vēlēšanām 2016. gadā. Austrālija un Lielbritānija pauda pārliecību, ka GRU tik plašu operāciju veicis pēc Kremļa pavēles.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins noliedz šādas apsūdzības un jūlijā Helsinkos ASV prezidentam Donaldam Trampam sacīja, ka runas par Krievijas jaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās ir muļķības.