Senāta pārstāvis Aliju Abdullahi nekavējoties paziņojis, ka drošības dienestiem nepieciešams mobilizēt savus spēkus, lai atgūtu nozagto scepteri.

Kā vēsta medijs, sceptera nozagšana ir sarežģījuši likumu pieņemšanu Nigērijas Senātā, jo bez tā likumus nevar pieņemt.

Tiesa, sēde tika turpināta, jo Kadunas štata senators Šehu Sani ziedoja savu jostu, lai tā aizstātu pazudušo scepteri. "Daudzi uzstāja, ka Senāts nedrīkst pārtraukt savu darbu. Es noņemu savu jostu, lai tā kalpotu par sceptera aizstājēju, lai mēs darbu varētu turpināt," pauda senators.

Nigērijas vadošās partijas pārstāvji "APC" trešdien notikušo incidentu nosaukuši par uzbrukumu valsts demokrātijai, kā arī pieprasījuši arestēt laupītājus.

VIDEO: How suspended senator, Omo-Agege ran away with the mace

Cc: @NGRSenate pic.twitter.com/nM41AOdexd