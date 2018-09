F-35B lidmašīna avarējusi Dienvidkarolīnas štatā, pilots veiksmīgi katapultējies un neviens nav cietis, teikts armijas paziņojumā. Avārijas iemeslus noteiks izmeklēšanā.

Incidentā iesaistītā lidmašīna maksājusi ap 100 miljoniem dolāru. Jaunajā Pentagona līgumā par 141 F-35 iegādi, kas izziņots piektdien, cena samazināta līdz 89,2 miljoniem dolāru par lidmašīnu, ziņo "Reuters".

F-35 ir lielākā un dārgākā šāda tipa ieroču programma visā pasaulē. Tiek plānots, ka pasaulē tiks pārdoti vairāk nekā 3000 šo lidmašīnu un programma, domājams, turpināsies 30 vai 40 gadus.

Kritiķi programmu ir kritizējuši gan par F-35 kaujas spējām, gan augstajām izmaksām.

Ceturtdien ASV veica pirmo kaujas operāciju ar F-35B piedalīšanos. Lidmašīnas veikušas triecienus grupējuma "Taliban" mērķiem Afganistāna. Iepriekš par F-35 izmantošanu divos atsevišķos uzlidojumus bija paziņojusi Izraēla.

ASV prezidents Donalds Tramps ir slavējis F-35 par to, ka ienaidnieks to nevar redzēt. F-35 aprīkota ar tehnoloģijām, kas padara to grūtāk pamanāmu radariem, bet ne pilnībā neredzamu.

