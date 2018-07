Satelīta fotogrāfijas analizējuši "Middlebury Institute of International Studies" (MIIS) pētnieki, kuri argumentē, ka Ziemeļkoreja ir pabeigusi būvniecības darbus Ķīmisko materiālu institūtā, kas atrodas Hamhungas pilsētā. Šajā institūtā tiekot ražotas kompozītu daļas, kas paredzētas raķetēm, ziņo CNN.

Lielākā daļa no rūpnīcas esot uzbūvēta maijā – pēc Kima Čenuna tikšanās ar Dienvidkorejas prezidentu Mūnu Džēinu. MIIS pārstāvis Deivids Šmerlers norādīja, ka Ķīmisko materiālu institūtam ir viena funkcija - detaļu ražošana raķešu programmai.

12. jūnijā Kims Čenuns Singapūrā tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Pēc abu līderu samita Donalds Tramps bija optimistisks, sakot, ka Ziemeļkoreja vairs nerada kodoldraudus. Pašreizējie notikumi gan liecina par to, ka Ziemeļkoreja negrasās pilnībā atteikties no sava ballistisko raķešu un kodolarsenāla. Jau ziņots, ka ASV amatpersonas ir paudušas bažas par to, ka Phenjana mēģinās saglabāt daļu no saviem kodolieročiem.