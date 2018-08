Piesārņots gaiss var ievērojami pazemināt cilvēku intelektuālās spējas, atsaucoties uz jaunu Ķīnā īstenotu pētījumu, vēsta "Sky News".

Augstais gaisa piesārņojuma līmenis, kā atklājuši pētnieki, rada īslaicīgu ietekmi uz prāta spējām, īpaši izceļot studentus, kuriem var rasties grūtības nokārtot svarīgus eksāmenus tajās dienās, kad ir pastiprināts piesārņojums gais. Jeilas Sabiedrības veselības skolas pētnieks, viens no zinātnieku komandas locekļiem Ksi Čens brīdina, ka, ņemot vērā pieaugošo gaisa kvalitātes pasliktināšanos pasaulē, šī tendence kļūs tikai pamanāmāka.

"Te nav īsākā ceļa kā novērst šo problēmu. Varas iestādēm jāveic konkrēti pasākumi, lai samazinātu gaisa piesārņojumu," sacīja Čens.

Pētnieku komanda sekojusi līdzi novērojuma dalībniekiem vairāku gadu garumā, gaisa piesārņojuma līmenim mainoties no gada uz gadu. Zinātnieki ņēmuši vērā arī dažādus citus iemeslus un ģenētiskās atšķirības, kas varētu ietekmēt pētījuma gaitu.

Cilvēka verbālajai prasmei pētījuma rezultātā bija novērots lielāks kaitējums nekā analītiskajai. Zinātnieki secinājuši, ka, salīdzinot ietekmi uz dzimumu, vairāk no gaisa piesārņojuma cieš vīrieši. Pētījumā piedalījās aptuveni 20 000 dalībnieku.

Zinātnieku atklājums publicēts akadēmiskajā žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences", taču izpēte notikusi Ķīnā, tomēr to var attiecināt uz visu pasauli, uzsver medijs. Pētnieki lēš, ka 95% pasaules populācijas elpo netīru un dzīvībai bīstamu gaisu.