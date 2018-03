ASV Slepenais dienests savā "Twitter" kontā publicējis paziņojumu, ka pulksten 11.46 (pēc ASV laika) baltais vīrietis pie Baltā nama ziemeļu daļas nožogojuma iešāvis sev galvā, kā rezultātā miris.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.

— U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018