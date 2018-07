Ar šo paziņojumu Porošenko nācis klajā, apmeklējot Briselē notiekošo NATO samitu, kurā alianses dalībvalstu līderi jau iepriekš apstiprinājuši, savu atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai, uzsverot, ka viņi nekad neatzīs 2014. gadā Krievijas īstenoto prettiesisko Krimas pussalas aneksiju.

Tomēr izskanējušas bažas, ka Tramps varētu atkāpties no šīs nostājas, pirmdien Helsinkos tiekoties ar Putinu.

"Es ne no kā nebaidos," uzsvēra Porošenko. "Esam saņēmuši pilnīgi skaidru apliecinājumu gan no Baltā nama, gan no Valsts departamenta par prettiesiskās Krimas aneksijas neatzīšanu."

Kā ziņots, NATO līderi trešdien nāca klajā ar aicinājumu Krievijai pārtraukt sniegt politisko, finansiālo un militāro atbalstu Maskavas kontrolētajiem kaujiniekiem Ukrainas austrumos un izvest no Donbasa visu kara tehniku.

"Mēs aicinām visas puses pilnībā izpildīt Minskas vienošanos un atbalstām Normandijas formāta un Trīspusējās kontaktgrupas centienus," teikts alianses dalībvalstu līderu paziņojumā.

NATO izteikusi arī atbalstu "visaptverošajiem pūliņiem, tostarp sankcijām", kuras "nolūkā noregulēt konfliktu un atbildēt uz Krievijas rīcību īsteno Eiropas Savienība (ES), ekonomiski attīstīto valstu grupa G7 un citas organizācijas.

"Mēs stingri aicinām Krieviju apturēt jebkādu politisko, finansiālo un militāro atbalstu kaujinieku grupējumiem, kā arī pārtraukt militāro iejaukšanos Doņeckas un Luhanskas apgabalos, izvest karaspēku, militāro tehniku un algotņus no Ukrainas teritorijas un atgriezties Kopīgajā kontroles un koordinācijas centrā," teikts NATO paziņojumā.

NATO līderi arī atkārtoti mudinājuši Krieviju uzņemties atbildību par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumukrainas 2014. gada jūlijā un par 298 civilpersonu bojāeju šī nozieguma rezultātā.

Vienlaikus NATO paudusi atbalstu arī Gruzijas un Moldovas teritoriālajai nedalāmībai, pieprasot Krieviju izvest savu karaspēku arī no šo valstu teritorijas.