Putins to teica preses konferencē pēc tikšanās ar Itālijas premjerministru Džuzepi Konti, komentējot iespējamo ASV izstāšanos no Līguma par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INFT). ASV prezidents Donalds Tramps izstāšanās plānus pamato ar to, ka Krievija šo līgumu pārkāpj.

Ir ļoti bīstami izjaukt globālo ieroču kontroles sistēmu, uzsvēra Kremļa saimnieks. "Neatliks nekas cits, kā vien bruņošanās sacensība," teica Putins, brīdinot, ka Krievijas atbilde uz raķešu izvietošanu būs "ļoti ātra un efektīva".

"Ja ASV izstāsies no INF līguma, svarīgākais jautājums ir, ko viņi darīs ar raķetēm, kas atkal parādīsies," teica Putins. "Ja tās tiks piegādātas Eiropai, tad, protams, mums būs atbilstoši jāatbild. Un Eiropas valstīm, kas tam piekritīs, ja lieta līdz tam nonāks, ir jāsaprot, ka tās pakļauj savu teritoriju iespējamo atbildes triecienu riskam," viņš papildina.

1987. gadā starp ASV un PSRS parakstītais INF līgums aizliedz visas tuva un vidēja darbības rādiusa raķetes ar vai bez kodolgalviņas, izņemot no jūras palaižamus ieročus.

Vieta, kur ASV un Krievija teorētiski varētu izmantot šādus ieročus viena pret otru, ir Eiropa. Tāpēc Trampa draudi izstāties no līguma vieš bažas, ka tas varētu nozīmēt jaunu raķešu izvietošanu kontinentā.

NATO jau paziņojusi, ka jaunu kodolraķešu izvietošana Eiropā netiek paredzēta.

Galvenais ASV līdera pamatojums izstāties no INF līguma, ir apsūdzības, ka Krievija pati to pārkāpj. ASV uzskata, ka Krievija ir izstrādājusi jaunu vidēja darbības rādiusa raķeti "Novator 9M729" jeb SSC-8 NATO klasifikācijā.

Šādas raķetes radīšana ir INF pārkāpums un tā ļauj Krievijai veikt ātru konvencionālo vai kodoltriecienu pa NATO valstīm. Krievija nav atklājusi daudz informācijas par jauno raķeti, bet noliedz, ka tas būtu INF pārkāpums.

ASV nostāju atbalsta arī NATO. "INF līgums nav efektīvs, ja to ievēro tikai viena puse," paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.