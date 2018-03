Prokuratūra pieprasa Madsenam piespriest mūža ieslodzījumu. 47 gadus vecais Madsens atzinis, ka sadalījis un izmetis Vallas ķermeņa daļas jūrā pagājušajā augustā, taču noliedz viņas noslepkavošanu.

30 gadus vecās žurnālistes līķis bez galvas ūdeņos pie Kopenhāgenas tika atrasts 21. augustā - 11 dienas pēc viņas pazušanas. Viņa pēdējo reizi dzīva tika redzēta uz Madsena privātās zemūdenes. Tiek uzskatīts, ka Valla viņu intervēja topošam rakstam.

Madsens, kurš kopš 12. augusta atrodas apcietinājumā, apgalvo, ka Valla aizgājusi bojā, kad viņai uzkritusi 70 kilogramus smaga zemūdenes lūka, un viņš panikā žurnālisti pārmetis pāri bortam. Viņš uzstāj, ka žurnālistes līķis tobrīd bija neskarts.

Policija paziņojusi, ka pierādījumi runā pretī Madsena teiktajam. Nav galvaskausa lūzuma pazīmju un citu pierādījumu, kas apstiprinātu Madsena teikto. Prokuratūra uzskata, ka Madsens Vallu nogalināja savu seksuālo fantāziju dēļ.

Valla bija ārštata žurnāliste, kas sadarbojās ar tādiem medijiem kā "The New York Times" un "The Guardian".