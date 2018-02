#Pt. Aftermath of bombardment on houses in Hamouriyah's town (E. #Damascus). Civilians paying high price amidst unstoppable Assad #WarCrimes. Death toll exceeds 40 in E. #Ghouta since morning. https://t.co/3sK4lysBbb pic.twitter.com/ibOHT6HxEK

Ja šie glābēju un novērotāju sniegtie dati ir patiesi, tad 19. februāris ir viena no asiņainākajām dienām šajā nemiernieku anklāvā kopš aplenkuma sākuma 2013. gadā. Rajona bombardēšana turpinoties arī otrdien.

Aptuveni 400 000 cilvēku apdzīvotā Austrumguta ir pēdējais nozīmīgais opozīcijas anklāvs pie Damaskas. Visapkārt tam plešas prezidenta Bašara al Asada valdības spēku kontrolētās teritorijas.

The state of panic in the hearts of women and children after brutal air raids on residential neighbourhoods in #Hamouriya city in #EasternGhouta #SaveGhouta #Syria

Pirmdien sabombardētas arī četras slimnīcas. Trīs mēnešu laikā bombardēšana Austrumgutā prasījusi vairāk nekā 700 dzīvību, neskaitot pēdējās nedēļas upurus, liecina vietējās aplēses.

"Mēs redzam 21. gadsimta slaktiņu," notiekošo komentē kāds Austrumgutas ārsts. "Vai tas ir karš? Tas nav karš. To sauc par slaktiņu," medijs citē ārstu, kurš stāsta par uzlidojumos cietušajiem bērniem.

Kopš svētdienas notiekošajā bombardēšanā par mērķi ir kļuvuši ne tikai civiliedzīvotāji, bet arī viņu izdzīvošanas līdzekļi – maiznīcas, noliktavas un jebkas cits, kur varētu tikt uzglabāta pārtika, ziņo raidsabiedrība BBC.

Palīdzības organizāciju darbinieki ziņo, ka tiek iznīcināti arī galvenie ceļi, kas apgrūtina palīdzības piegādes un cietušo evakuāciju. Savukārt medicīnas iestāžu iznīcināšana tikai palielina bojāgājušo skaitu.

Rajonā esošie nemiernieku kaujinieki atbild ar mīnmetēju apšaudēm pa valdības kontrolēto teritoriju, taču to uguns jauda nav salīdzināma ar Krievijas atbalstīto Asada spēku iespējām.

Martā apritēs septiņi gadi kopš Sīrijas pilsoņu kara sākuma, kurā bojā ir gājušu simtiem tūkstoši cilvēku. Aptuveni pieci miljoni iedzīvotāju valsti ir pametuši. Konflikts sākās kā protesti pret Asada valdību, kas pakāpeniski pārauga bruņotā cīņā.

#AlMarj arae "until this moment" ...

+11 civilians "including 4 children and a woman" were killed and many civilians injured after heavy bombing by #Assad and #Russian regimes on the neighbourhoods of the area in #EasternGhouta

#Jessren town "until this moment" ...

+4 civilians were killed and many civilians injured after heavy bombing by #Assad and #Russian regimes on the neighbourhoods of the town in #EasternGhouta

