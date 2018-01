Līdz ar to no amata aiziet ja otrais Rumānijas premjerministrs septiņu mēnešu laikā. Spriedze starp Tudosi un ietekmīgo PSD prezidentu Livju Dragnju pieauga pagājušajā nedēļā, kad premjers lūdza no amata atkāpties iekšlietu ministri – ciešu Dragnja sabiedrotajai.

"Es negribēju sašķelt partiju. Viņi mani izvirzīja, viņi mani atceļ. Es uzņemos atbildību par saviem darbiem un nenožēloju nevienu savu rīcību," pēc partijas balsojuma medijiem teica Tudose.

Pats Dragnja, kura vadītā PSD 2016. gada decembrī uzvarēja vēlēšanās, par premjerministru nevar kļūt, jo ir notiesāts par krāpšanos vēlēšanās. Tudose premjera amatā stājās pērnā gada jūnijā.

Atlūgumu prezidentam Klausam Johannisam Tudose teicies iesniegt pirmdienas vakarā vai otrdienas rītā. Viņa vietā premjera pienākumus uz laiku pildīs pašreizējais premjera vietnieks. Tikmēr PSD varēs izvirzīt kārtējo kandidātu premjerministra amatam, kuram jāsaņem prezidenta atbalsts, kā arī atbalsts parlamenta uzticības balsojumā.