Laikraksts "Al Ahram" vēsta, ka vēlēšanās, kas ilga no pirmdienas līdz trešdienai, nobalsojuši 25 miljoni no 60 miljoniem reģistrēto vēlētāju jeb 42%. Sisi vienīgais konkurents vēlēšanās bija mazpazīstams politiķis Musa Mustafa. Potenciāli nopietnie konkurenti izstājās no vēlēšanu cīņas vai arī viņiem tika aizliegts kandidēt.

Sisi pirmo reizi tika ievēlēts par prezidentu 2014. gadā, iegūstot gandrīz 97% balsu. Gadu pirms tam viņš, būdams armijas pavēlnieks, gāza prezidentu islāmistu Mohamedu Mursi.

2014. gadā vēlēšanu aktivitāte sasniedza 47%.

Šogad Sisi cerēja uz lielāku nobalsojušo skaitu. Vēlēšanu komisija pat draudēja piemērot 500 Ēģiptes mārciņu (aptuveni 24 eiro) lielu sodanaudu vēlētājiem, kuri nedosies balsot.

Neskatoties uz šiem varasiestāžu "pamudinājumiem", vēlētāju aktivitāte sasniegusi tikai 40%.