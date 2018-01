Jau ziņots, ka Krievijas Kultūras ministrija ceturtdien brīdinājusi kinoteātrus, ka gadījumā, ja tie demonstrēs aizliegto britu komēdiju "The Death of Stalin" ("Staļina nāve"), tiem jārēķinās ar "tiesisko atbildību".

Ministrija tādējādi reaģēja uz mediju ziņām, ka viens no kinoteātriem Maskavas centrā tomēr sācis demonstrēt skotu režisora Armando Ianuči lenti, kas satīriskā gaismā ataino komunistiskā režīma vadoņu cīņu par varu pēc Staļina nāves 1953. gadā.

Piektdien kinoteātrī "Pioner", kurš atrodas Maskavas centrā, paviesojusies arī policija, kura nesniegusi pilnīgi nekādus paskaidrojumus par savu ierašanos, vēsta medijs.

Ziņu aģentūras "AFP" korespondete arī iemūžinājusi un savā tviterī publicējusi fotogrāfiju, kurā redzami kinoteātrī ienākušie policisti.

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2

— Ola Cichowlas (@olacicho) January 26, 2018