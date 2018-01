Nupat publicētās grāmatas "Fire and Fury: Inside the Trump White House" autors Maikls Volfs norāda, ka Baltā nama darbinieki pauduši šaubas par Trampa garīgajām spējām.

Televīzijas intervijā piektdien Volfs paziņoja, ka "100% cilvēku ap Trampu" apšauba viņa piemērotību amatam. Grāmatā apgalvots, ka Tramps nav spējis atpazīt tuvus draugus un viņam novērota tendence atkārtot teikto.

Baltā nama personāls Trampu raksturojot kā līdzīgu bērnam, jo "viņam ir nepieciešamība saņemt tūlītēju gandarījumu". "Viss ir par viņu... Šis cilvēks nelasa un neklausās. Viņš kā bumbiņa tikai šaudās uz visām pusēm," intervijā stāstīja Volfs.

ASV valsts sekretārs Rekss Tilersons pēc šiem apgalvojumiem iestājies par Trampu, norādot, ka nav pamata apšaubīt viņa garīgās spējas.

"Man nav iemeslu apšaubīt viņa garīgo veselību," Tilersons norādīja raidsabiedrībai CNN. Valsts sekretārs papildināja, ka Tramps gan "nav tipisks pagātnes prezidents", tomēr amerikāņi viņu ir izvēlējušies.

Grāmata "Fire and Fury: Inside the Trump White House" tirdzniecībā nonāca 5. janvārī – četras dienas pirms plānotā datuma. Trampa juristi centās apturēt tās izdošanu.

Pats Tramps grāmatu sauc par "garlaicīgu un nepatiesu", bet tās autoru Volfu par "pilnīgu zaudētāju". Tramps arī paziņoja, ka nav devis Volfam piekļuvi Baltajam namam un runājis ar viņu grāmatas sakarā. Tikmēr autors apgalvo, ka ar pašu Trampu kopā pavadījis trīs stundas vēlēšanu kampaņas laikā un pēc inaugurācijas amatā.

