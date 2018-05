"Komijs cita starpā nevēlējās teikt, ka [Tramps] nav [Krievijas iejaukšanās] izmeklēšanas mērķis," intervijā telekanālam "Fox News" norādīja Džuliāni, kurš bija Ņujorkas mērs no 1994. līdz 2001.gadam. "Viņam uz to ir tiesības. Hilarija Klintone to saņēma [privātā e-pasta servera izmeklēšanas laikā]. Un viņš to nesaņēma," sacīja bijušais Ņujorkas mērs.

Džuliāni izteikumi ir pretrunā Trampa skaidrojumam par Komija atlaišanas iemesliem. "Glumais Džeimss Komijs, sliktākais FIB direktors vēsturē, netika atlaists viltus Krievijas izmeklēšanas dēļ, starp citu, nenotika NEKĀDA SADARBĪBA" ar Krieviju, aprīlī tviterī rakstīja prezidents.

Tramps tomēr iepriekš sniedzis atšķirīgus skaidrojumus par iemesliem, kas pērnā gada maijā lika viņam atlaist Komiju, kurš vadīja izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā. Džuliāni runāja dienu pēc tam, kad īpašais prokurors Roberts Millers, kurš šobrīd vada izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanās apstākļiem, brīdināja, ka var izsaukt Trampu sniegt liecību. Trampa juridiskajā komandā nevalda vienprātība par to, vai prezidentam vajadzētu piekrist runāt ar izmeklētājiem.

Džuliāni komentāri arī izskan pāris stundas pēc tam, kad Baltais nams paziņoja, ka Trampa juristu komandu atstās viņa galvenais palīgs Krievijas iejaukšanās izmeklēšanas jautājumos Tajs Kobs. ASV mediji vēstījuši, ka Kobu aizstās Emets Flods, kurš deviņdesmito gadu beigās pārstāvēja bijušo ASV prezidentu Bilu Klintonu impīčmenta procesa laikā.

Kobs Trampa juristu komandu pamet mēnesi pēc tam, kad to izdarīja arī viņa priekštecis Džons Dauds. Ir ziņots, ka Dauds prom devās sakarā ar domstarpībām par to, cik lielā mērā Trampam vajadzētu sadarboties ar Milleru. Džuliāni trešdien aicināja ģenerālprokuroru Džefu Sešonsu un ģenerālprokurora vietnieku Rodu Rozensteinu "taisnīguma interesēs" izbeigt Millera vadīto izmeklēšanu.