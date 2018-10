Glezna Baltā nama Rietumu spārnā pamanīta svētdien TV programmas "60 Minutes" pārraidītā intervijā ar Trampu.

Sarunas fonā novērotājā mākslas darbā Tramps redzams sēžam pie galda kopā ar Ābrahamu Linkolnu un citiem ievērojamiem bijušajiem republikāņu prezidentiem, tostarp Ronaldu Reiganu, Teodoru Rūzveltu un Ričardu Niksonu.

Gleznu ar nosaukumu "Republikāņu klubs" radījis mākslinieks Endijs Tomass. Portālam "The Daily Beast" viņš stāstīja, ka Tramps viņam personīgi esot zvanījis pateikties par gleznu, kas "viņam tik ļoti patīkot".

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx

— Josh Billinson (@jbillinson) October 15, 2018