ASV prezidents Donalds Tramps jūnijā licis atlaist īpašo prokuroru Robertu Milleru, tomēr atteicies no šīs ieceres pēc Balta nama jurista draudiem atkāpties no amata, ceturtdien vēstīja ASV mediji.

Millers vada izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās, izskatot arī iespējamo Trampa kampaņas sadarbību ar Kremli.

Millers par prezidenta plāniem esot uzzinājis, kad iztaujāja vairākas Baltā nama amatpersonas, ziņoja laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz četriem par jautājumu informētiem avotiem.

Uzzinot, ka Tramps iespējama interešu konflikta dēļ grib atlaist Milleru, Baltā nama jurists Donalds Makgans pret to iebildis un uzstājis, ka šādam solim būtu katastrofālas sekas uz Trampa administrāciju.

Pēc Makgana draudiem atkāpties no amata Tramps esot atteicies no šiem plāniem, ziņoja "The New York Times".

Tramps uzskatījis, ka Millers nevar vadīt izmeklēšanu, jo esot izbeidzis dalību Trampa golfa klubā dalības maksas strīda dēļ, strādājis Trampa znotu Džaredu Kušneru savulaik pārstāvošā juridiskā firmā, kā arī esot iztaujāts iespējai atgriezties ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktora amatā pirms iecelšanas par īpašo prokuroru.

Atsaucoties uz anonīmiem informācijas avotiem, par Trampa vēlmi atlaist Milleru ziņoja arī laikraksts "The Washington Post".

Tramps trešdien paziņoja, ka ir gatavs iztaujāšanai Millera vadītajā izmeklēšanā. Prezidents augustā žurnālistiem norādīja, ka nav apsvēris domu atlaist Milleru.

Bijušais FIB direktors Millers, kurš 2017. gada maijā tika iecelts par Krievijas lietas izmeklēšanas vadītāju, jau ir izvirzījis apsūdzības četriem cilvēkiem no Trampa kampaņas.

Divi no viņiem – bijušais Trampa nacionālās drošības padomnieks Maikls Flinns un bijušais ārpolitikas padomnieks Džordžs Papadopuls – ir atzinušies nepatiesu liecību sniegšanā FIB izmeklēšanā. Tiek uzskatīts, ka abi ir piekrituši sadarboties ar Millera veikto izmeklēšanu.