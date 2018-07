Maigs "Brexit", izveidojot brīvās tirdzniecības zonu ar Eiropas Savienību (ES), neļaus Lielbritānijai noslēgt tirdzniecības līgumu ar ASV, ceturtdien intervijā britu laikrakstam "The Sun" brīdināja ASV prezidents Donalds Tramps.

Tramps arī pauda atbalstu šonedēļ demisionējušajam Lielbritānijas ārlietu ministram Borisam Džonsonam, sakot, ka "viņam ir pareizā attieksme, lai viņš būtu premjerministrs". Tramps sacīja, ka bijis "ļoti pārsteigts un apbēdināts" par Džonsona atkāpšanos.

Tramps, kritizējot Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas ierosināto un valdības apstiprināto nostāju izstāšanās sarunās ar ES, sacīja, ka tā kaitēs izredzēm nākotnē noslēgt tirdzniecības līgumu starp Lielbritāniju un ASV.

"Ja viņiem būs šāds darījums [ar ES], tad mums būs darīšana ar Eiropas Savienību, nevis Lielbritāniju. [..] Ja viņi to izdarīs, tad viņu tirdzniecības darījums ar ASV, domājams, netiks noslēgts," teica Tramps intervijā "The Sun". "Ja viņi to izdarīs, tas, domājams, izbeigs svarīgas tirdzniecības attiecības ar ASV," sacīja Tramps, piebilstot, ka ASV pašlaik "bargi vēršas" pret ES tirdzniecības jomā, nosakot jaunus tarifus ES precēm.

Tramps sacīja, ka viņš "pateicis Terēzai Mejai, kā viņai vajadzētu" rīkoties "Brexit" sarunās, bet premjerministre neesot viņu uzklausījusi. "Es domāju, ka darījums [ar ES], ko viņa mēģina noslēgt, nav tas, par ko tauta balsoja, nav tas, par ko bija referendums," teica Tramps.

Tramps šajā intervijā arī vērsās pret Londonas mēru Sadiku Kānu, kurš ir viens no Trampa kritiķiem, sakot, ka Kāns "ir paveicis sliktu darbu" terorisma un noziedzības apkarošanā.

Tramps arī sacīja, ka Eiropa zaudē savu kultūru plašās imigrācijas dēļ. "Es domāju, ka tas, kas noticis ar Eiropu, ir apkaunojums. Imigrācijas pieļaušana Eiropā ir apkaunojums. Es domāju, ka tā ir mainījusi Eiropas struktūru," teica Tramps. "Tas, ka tiek atļauts miljoniem cilvēku ierasties Eiropā, ir ļoti skumji. Es domāju, ka jūs zaudējat savu kultūru," sacīja Tramps.

Jau ziņots, ka Tramps ceturtdienas pēcpusdienā ieradās valsts vizītē Lielbritānijā, kur viņu oficiālās vakariņās Blenimas pilī sagaidīja premjerministre Terēza Meja.