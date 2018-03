"Ja ES vēlas paaugstināt jau tā augstos tarifus un barjeras ASV uzņēmumiem, kas veic tur darījumus, mēs vienkārši piemērosim nodokli viņu automašīnām, kas brīvi ieplūst ASV," tviterī paziņojis Tramps. "Viņi padara par neiespējamu pārdot tur mūsu automašīnas. Milzīgs tirdzniecības disbalanss."

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!