Iekrātais finansējums Trampam sniedz ievērojamu pārsvaru pret Demokrātiskās partijas pārstāvjiem, kuri plāno cīnīties par Baltā nama atslēgām 2020. gada vēlēšanās. Jūlija-Septembra kampaņas ceturksnī Tramps ieguvis finansējumu 18 miljonu dolāru apmērā. Kopējais finansējums Trampa pārvēlēšanas kampaņai šobrīd lēšams 106 miljonu dolāru apmērā, vēsta CNN.

Pretēji citiem ASV prezidentiem, Tramps iesniedza pārvēlēšanas pieteikumu nākamajā dienā pēc oficiālās inaugurācijas. Viņa priekštecis Baraks Obama finansējuma piesaistei nopietni sāka pievērsties savas prezidentūras trešajā gadā, savukārt Tramps jau pirmajos administrācijas mēnešos sāka organizēt kampaņas mītiņus, ziņo medijs.

Maza apjoma ziedojumi ir tie, kas palīdz piepildīt Trampa kampaņas finansējuma kontus. Šī gada trešajā ceturksnī teju 98% no Trampa kampaņai piesaistītās naudas sastādīja ziedojumi 200 vai mazāk dolāru apmērā.

Pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām, šī gada 6. novembrī ASV gaidāmas vidustermiņa vēlēšanas, kurās tiks ievēlēti Kongresa apakšpalātas jeb Pārstāvju palātas deputāti, kā arī aptuveni trešdaļa no augšpalātas jeb Senāta pārstāvjiem. Šobrīd abās Kongresa palātās vairākums pieder Trampa pārstāvētajai Republikāniskajai partijai. Vidustermiņa vēlēšanas var būtiski ietekmēt Trampa prezidentūru, it sevišķi tad, ja kādā no Kongresa palātām vairākumu iegūst Demokrātiskā partija.