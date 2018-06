Tramps ar šo paziņojumu nāca klajā dienu pēc vēsturiskā samita, kurā tikās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. “Ziemeļkoreja vairs nerada kodoldraudus. Tikšanās ar Kimu Čenunu bija interesanta un pozitīva pieredze,” rakstīja Tramps.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!