Premjerministra vietnieks Redžeps Akdā pirmdien, 9. jūlijā, pavēstīja, ka katastrofas cēlonis ir spēcīgo lietusgāžu izraisītais zemes izskalojums zem sliežu ceļa.

Vilcienā, kas atradās ceļā no Edirnes uz Stambulu, atradās 362 pasažieri un seši apkalpes locekļi. No sliedēm noskrēja pieci no sešiem sastāvā esošajiem vagoniem.

Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem avārijā ievainojumus guvuši 318 cilvēki, no kuriem 124 joprojām atrodas slimnīcās.