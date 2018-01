Ugunsdzēsēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēmuši ap pulksten 17 pēc vietējā laika. Ugunsgrēks bija izcēlies ēkas pirmajā stāvā, tiesa, pagaidām nav zināms, kas to izraisījis.

Kopumā glābējiem vajadzējis divas stundas, lai savaldītu liesmas.

No viesnīcas, kura atrodas Prāgas vēsturiskajā centrā, ugunsdzēsēji evakuējuši vismaz 40 cilvēkus.

"Es varu apstiprināt, ka mēs nevarējām palīdzēt diviem cilvēkiem," atzina Prāgas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Jana Postova. Tiesa, mediķi pieļauj, ka bojā gājušo skaits varētu palielināties.

"Palīdzība sniegta septiņiem cilvēkiem, no kuriem trīs atrodas kritskā stāvoklī. Viņiem nepieciešama plaušu ventilācija," pauda Postova.

Medijs citē, ka ēka, kurā atrodas viesnīca ar 76 istabiņām, ir "neorenesanses pils", kas ir renovēta. Tajā bija saglabātas vairākas tā laika stila oriģinālās liecības, piemēram, augstie griesti, kā arī koka kāpņu apdare.

Vairāki sociālo tīklu lietotāji dalījušies ar foto un video no notikuma vietas.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY

— Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018