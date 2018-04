"Tās jau ir piegādātas," 30. aprīlī medijam apliecinājis Valsts departamenta pārstāvis.

Letālā bruņojuma piegāde ir vismaz simboliska Kijevas uzvara, cenšoties gūt Rietumu atbalstu konfliktā ar Krieviju. Sagaidāms, ka prettanku bruņojuma piegādes saniknos Kremli, kas kopš 2014. gada atbalsta un apbruņo pret Ukrainas spēkiem karojošos kaujiniekus valsts austrumos.

"Javelin" piegādes Ukrainai pēc mēnešiem ilgām karstām debatēm Vašingtonā Baltais nams nolēma akceptēt pērn decembrī. Martā ASV oficiāli apstiprināja "Javelin" pārdošanu Ukrainai, kas nav NATO dalībvalsts.

RFE/RL avoti neatklāja, kad tieši piegādes notikušas, taču tas varētu būt bijis vēl pirms oficiālā Valsts departamenta paziņojuma. Tāpat nav zināms, vai Ukrainas karavīri jau tiek apmācīti darboties ar šīm prettanku sistēmām.

Ukrainas prezidents Petro Porošenko jau ilgi Rietumos ir lobējis letālā bruņojuma piegādes līdzās ierobežotajai neletālajai palīdzībai, ko Kijeva saņem no ASV un sabiedrotajiem Eiropā.

Martā ASV apstiprinātā militārās palīdzības programma paredz pārdot Kijevai 210 "Javelin" raķetes un 37 to palaišanas iekārtas.

"Sistēma "Javelin" palīdzēs Ukrainai veidot savas ilgtermiņa aizsardzības spējas, aizstāvot savu suverenitāti un teritoriālo integritāti, lai izpildītu savas nacionālās aizsardzības prasības," bija teikts ASV Aizsardzības ministrijas Aizsardzības drošības sadarbības aģentūra (DSCA) paziņojumā.

Kopš 2015. gada ASV Ukrainai ir sniegusi 750 miljonu dolāru vērtu neletālo palīdzību, tostarp "Humvee" automašīnas, nakts redzamības iekārtas un tuvas darbības radaru sistēmas.

Kas ir "Javelin"

Raķete FGM-148 "Javelin" (tulkojumā no angļu valodas "Šķēps") ir "trešās paaudzes" prettanku bruņojums, ko ASV armija izmanto konfliktos kopš 1996. gada. Savu efektivitāti tā pierādījusi 2003. gadā Irākā, veiksmīgi iznīcinot tankus T-72 un "Type 69". Viena kompānijas "Lockheed Martin Corp." ražotā raķete maksā aptuveni 40 000 dolāru (31 650 eiro), vēsta vietne "USmilitary.com".

Pārnēsājamā "Javelin" ir pazīstama kā "izšauj un aizmirsti" sistēma, kas nozīmē, ka pēc mēlītes nospiešanas raķete pati sasniedz mērķi un nav jāvada. Karavīri uzreiz pēc izšaušanas var pamest savu pozīciju.

"Javelin" apkalpē parasti ir divi karavīri – viens šauj, bet otrs palīdz pielādēt, identificē mērķus un draudošās briesmas. Vajadzības gadījumā raķeti var izšaut arī tikai viens karavīrs bez palīdzības. Karavīri "Javelin" slavē par vienkāršo sagatavošanu šaušanai, pārnēsājamību, paštēmējošo sistēmu un mazo šāviena atsitienu, skaidro "USmilitary.com".

Raķeti karavīrs var šaut no pleca, bez nepieciešamības uzstādīt balstus. Raķetes izšaušanai no palaišanas iekārtas tiek izmantota atsevišķa sistēma, bet galvenais dzinējs iedarbojas drošā attālumā no šāvējiem, tādā veidā pasargājot karavīrus no uguns, kā arī apgrūtinot ienaidnieka iespējas precīzi noteikt šāvēju pozīcijas.

Visbiežak sūdzības par "Javelin", ko izteikuši karavīri, ir salīdzinoši lielais iekārtas svars - aptuveni 23 kilogrami, kas apgrūtina tā nešanu, mērojot garas distances ar kājām, norāda "USmilitary.com".

"Javelin" savam primārajam mērķim – bruņotajam transportam un tankiem – pietuvojas no augšas, nevis tiešā tēmējumā, jo tanku augšpusē atrodas lūkas un bruņas parasti ir vājākas. Raķeti var pārslēgt arī tiešā tēmējuma režīmā, tad to var izmantot pret ēkām. Šajā režīmā "Javelin" spēj iznīcināt arī zemu lidojošus helikopterus.